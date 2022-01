Covid, Questura di Trieste: nel 2021 quasi 280mila controlli in 2021 e 853 multe

TRIESTE - Sono 276.929 le persone controllate dalla Polizia nel 2021 nell'ambito degli accertamenti sul rispetto delle misure anti Covid-19. Di queste, 853 sono state sanzionate; 445 sono state invece le denunce per il mancato rispetto degli obblighi di quarantena.



E' quanto emerge dal bilancio annuale dell'attività della Questura di Trieste. Negli ultimi 12 mesi è stata implementata l'aliquota di personale impegnato in attività ispettiva ed è stata intensificata l'attività di controllo del territorio, anche per l'accertamento del possesso del Green pass da parte dell'utenza.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ne sono stati controllati 13.700 e per 19 sono stati emessi provvedimenti di sospensione dell'attività, sia per inottemperanze relative alle misure organizzative per il rispetto delle prescrizioni in materia di Covid-19 sia per problematiche di ordine e sicurezza pubblica.

Le manifestazioni No Green pass organizzate in città durante l'autunno, con la partecipazione anche di 15 mila persone, "non hanno avuto - sottolinea la Questura - forti ricadute sull'ordine e la sicurezza pubblica, a riprova della tenuta della nostra 'macchina' e della capacità di fronteggiare situazioni complesse, nel giusto equilibrio dei diversi interessi in gioco".



In generale, nel 2021 gli Uffici della Questura di Trieste hanno effettuato complessivamente, a vario titolo, 180 arresti e 3.386 denunce in stato di libertà. La sala operativa ha gestito 24.785 chiamate tramite il Numero Unico delle Emergenze 112; 6.638 sono stati gli interventi effettuati. Nel dettaglio, la Squadra Mobile ha arrestato 94 persone e ne ha denunciate 96.

Sono 12 inoltre gli Ammonimenti adottati dal Questore per condotte persecutorie che si aggiungono agli 84 avvisi orali, ai 41 fogli di via obbligatori e ai 26 Dacur. Infine nel 2021, sono stati rilasciati 2.489 passaporti e 253 autorizzazioni in materia di armi.