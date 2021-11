Covid, quarta ondata. Germania, Austria, Danimarca: cosa fa l'Europa

EUROPA- La quarta ondata di contagi covid non rallenta, la mappa dell'Europa è sempre più rossa.

La Germania spinge per la terza dose e teme l'affollamento delle terapie intensive, mentre in Turingia sono a rischio le cure per i no vax.

L'Austria vara il lockdown per i non vaccinati.

La Danimarca valuta il ripristino del green pass, la Gran Bretagna archivia l'ennesima giornata con oltre 30mila casi.