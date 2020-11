Covid, lo psichiatra coneglianese sui negazionisti: "Individui affetti da turbe psichiche di tipo paranoico"

CONEGLIANO - Il negazionismo come fenomeno vicino alla demenza. Ha fatto effettivamente scalpore la spiegazione riportata dalla biologa Barbara Gavallotti durante una puntata del programma diMartedì, su La7. Perché questo sposta il problema del negazionismo dal campo del dibattito a quello della “clinica”, e non è poco.

Ci sono infatti dei meccanismi psicologici che possono far luce sulla nascita e sulla proliferazione delle assurde teorie del complotto che riguardano il Covid-19. Ce lo ha spiegato il dottor Ettore D’Antonio, specialista in psichiatria, psicoterapeuta e terapeuta familiare al Centro di Salute Mentale di Conegliano.

Che cosa succede – letteralmente – nella testa di un negazionista? “Scatta probabilmente un meccanismo difensivo antico e profondo, noto come diniego, che entra in azione a seguito di un traumatismo psichico di qualsiasi origine e natura”, spiega l’esperto. Si tratta in sostanza di un rifiuto della realtà, che viene messo in campo quando subentra la cosiddetta “angoscia del reale”. Ovviamente, però, i negazionisti non sono tutti uguali.

Ci sono i “disinformati”, che rifiutano i dati scientifici, ritenuti manipolati e fallaci, ma non si impegnano nell’approfondimento del problema. È una magra consolazione, vero, ma questo tipo di negazionisti rappresenta forse la maggioranza all’interno della “categoria”. Ci sono però, spiega D’Antonio, anche “gli individui affetti da franche turbe psichiche, di tipo paranoico, che parlano di teorie complottiste”.

Sono quelli che sostengono ricostruzioni “in base alle quali i governi avrebbero creato il problema Coronavirus per limitare o abolire le libertà individuali” o “per i quali, in alternativa, il virus sarebbe reale, ma sfuggito ad un laboratorio militare, presumibilmente cinese”. Le evidenze scientifiche scoperte da medicina e scienza in generale sono tantissime. Eppure c’è chi si ostina a negarle, nonostante si tratti di dati di fatto non razionalmente negabili.

Per questo, per capire il negazionismo, si può ricorrere alle spiegazioni fornite dalla psichiatria: la fuga dalla realtà può essere uno stratagemma, tutt’al più un rimedio ad un trauma, ma non un’opinione fondata.