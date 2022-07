Covid: positivo il sindaco, cancellati gli impegni

TRIESTE - Si era sottoposto a un test martedì mattina dopo qualche lieve disturbo fisico ed è risultato positivo al Covid.

Per questa ragione, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, è stato costretto ad annullare tutti gli appuntamenti ed a isolarsi.



Tra gli altri impegni, come rivela Il Piccolo on line, c'era una visita al set del film 'The old Guard 2' per dare il benvenuto alla produzione e alla troupe, da lunedì impegnate nelle riprese lungo le Rive e in altri luoghi della città.

Nel cast ci sono, tra gli altri, Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor, sono già al lavoro da ieri.