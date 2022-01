Covid: Pordenone, apre negozio mascherine a prezzo calmierato

PORDENONE - "Stamattina, alla presenza delle massime autorità, abbiamo tagliato il nastro di un'attività che testimonia il meglio della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, al servizio dei cittadini.



In Corso Garibaldi ha aperto un temporary store di mascherine FFP2 e chirurgiche a prezzo calmierato, per permettere proprio a tutti di potersene approvvigionare".

Lo ha reso noto ieri il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani.

Un primo lotto di 6.000 mascherine FFP2 è stato acquistato dal Comune di Pordenone per gli Istituti Comprensivi cittadini, da distribuire a chi ne ha bisogno e non può affrontare la spesa giornalmente.



"Nello store - ha aggiunto Ciriani - si possono trovare le FFP2 al costo di 40 centesimi e le chirurgiche al costo di 20 centesimi. Ringrazio la regia di Confindustria Alto Adriatico, che ha reso possibile il progetto grazie all'accordo con le sigle sindacali, la Croce Rossa Italiana, l'architetto Alberto Merchiori e il Principe Guecello di Porcia".