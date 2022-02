Covid: Polizia locale Trieste, 5.407 controlli in 2021

TRIESTE - Sono 5.067 le persone e 340 gli esercizi pubblici controllati dalla Polizia locale di Trieste nel 2021 nell'ambito degli accertamenti per il rispetto della normativa anti Covid; 228 le sanzioni. E' quanto emerge dal bilancio dell'attività del Corpo, presentata oggi a Trieste alla presenza dell'assessore comunale alla Polizia locale, Maurizio De Blasio, e del comandante Walter Milocchi.



In un anno gli agenti hanno contestato 22.831 violazioni del Codice della strada per comportamenti pericolosi alla guida, come superamento del limite di velocità, uso del cellulare, passaggio con il semaforo rosso, mancato uso della cintura di sicurezza, mancata revisione del veicolo, automobile priva di copertura assicurativa, guida in stato di ebbrezza.

Inoltre sono state elevate 43.384 sanzioni per articoli del Codice diversi dalla sicurezza stradale, come ad esempio divieti di sosta. Il totale degli incidenti in cui è intervenuta la Polizia locale è stato pari a l.863, di cui 1.108 con danni materiali, 751 con lesioni personali e 4 mortali.



Per quanto riguarda il mancato rispetto dei regolamenti urbani, sono state elevate 790 sanzioni a tutela del verde; 401 invece le violazioni al regolamento per la convivenza civile. I controlli contro l'abbandono dei rifiuti sono stati 515, le violazioni 451; quelli nel campo dell'edilizia 563, 115 le sanzioni.

Nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria e del Nucleo contrasto violenza, stalking e abusi sono stati operati 30 arresti, 993 le informative all'Autorità giudiziaria.