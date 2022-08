Covid point, le domeniche e festivi tamponi solo in Dogana a Treviso

TREVISO - L’Ulss 2 riduce l’orario dei centri tampone della Marca a partire da domenica prossima. Vista la diminuzione dell’afflusso ai Covid point che si sta registrando in questi giorni, dovuta alla diminuzione dei casi Covid, da domenica 14 agosto tutte le domeniche e giorni festivi resterà aperto solo il Covid Point di Treviso, all’ ex Dogana dalle ore 8 alle 13. Pertanto il fine settimana di Ferragosto sia domenica 14 che lunedì 15 sarà operativo solo il punto tamponi di Treviso.



L’Ulss2 ricorda che l’accedere ai Covid Point è riservato ai residenti ed è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata online tramite il sito Web dell’Ulss 2 (https://www.aulss2.veneto.it/tamponi) o telefonicamente, contattando il call center al numero 0422 210701.



Di seguito i nuovi orari di accesso ai Covid point:

• TREVISO – EX DOGANA

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 17

Domenica e festivi dalle 8 alle 13



• ALTIVOLE - EX VELO

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13

Domenica e festivi chiuso



• SAN VENDEMIANO

Da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13

Domenica e festivi chiuso