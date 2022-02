Covid: Pd, 'No vax' in piazza sfregio a vittime pandemia

VENEZIA - "Libertà non può essere sinonimo di egoismo e menefreghismo. Vedere 300 persone in piazza che rivendicano l'essere 'no vax' e 'no green pass', una scelta che danneggia tutti e non solo loro, fa male. È uno sfregio alla città, ma soprattutto un insulto alle vittime della pandemia".



In una nota, il gruppo consiliare del Partito Democratico Veneto "condanna l'iniziativa che si è svolta sabato scorso a San Donà, una manifestazione non autorizzata, visto che l'amministrazione è stata informata via Facebook, e che si ripeterà nel prossimo fine settimana, come da 'annuncio' sul social network".



"Continueremo a condannare con forza, chiarezza e zero ambiguità questi 'party' prosegue - libertà non è fare quello che si vuole a scapito della comunità. Stiamo faticosamente cercando di uscire dalla pandemia, un incubo lungo due anni pagato con decine di migliaia di morti, disagi psichici, vite distrutte, problemi economici e aumento della povertà assoluta". "E la via per riappropriarsi della libertà e tornare alla normalità non è certo questa - conclude -. Senza i vaccini avremmo una situazione ancor più drammatica: è incredibile il non voler ancora guardare i numeri rifugiandosi nel complottismo e continuando a comportarsi in maniera del tutto irresponsabile". (ANSA).