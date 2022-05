Covid, i pazienti positivi saranno trasferiti all'ospedale di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Sono 79 i trevigiani risultati positivi al Covid nelle ultime 24 ore, per complessive 3.684 persone attualmente alle prese con il virus. Il Coronavirus, come era previsto con l’arrivo del periodo estivo, si sta lentamente ritirando, riducendo i contagi nella Marca. Ad oggi, lunedì 30 maggio, sono solo 48 i pazienti positivi al Covid ricoverati negli ospedali trevigiani: 7 a Montebelluna, una decina Treviso e il resto a Vittorio Veneto. La buona notizia è che nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva.



Visto il calo dei pazienti Covid, l’Ulss2 nei prossimi giorni, porterà tutti i pazienti ancora ricoverati all’ospedale di Vittorio Veneto, già Covid hospital, che resterà l’unico ospedale di riferimento per il Covid in provincia. “Trasferiremo i pazienti positivi nella parte di area medica dell’ospedale di Vittorio, in modo da liberare gli ospedali di comunità di Montebelluna e Treviso”, speiga il direttore generale dell'Ulss2 Francesco Benazzi. Il timore è che il Covid possa presentasi con forza il prossimo autunno, per questo l’Ulss2 ribadisce l’importanza di effettuare in questi mesi la quarta dose per gli over80 e le persone fragili.