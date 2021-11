Covid-party per infettarsi e avere il Green pass, riesce a ammalarsi e muore a 55 anni

AUSTRIA - L’Austria da lunedì è in lockdown: nelle ultime settimane i contagi sono saliti in maniera preoccupante. Complici, forse, anche i Covid-party, feste a cui venivano invitati anche i positivi al Covid, organizzate per contagiarsi e, una volta guariti, avere il Green pass senza doversi vaccinare.

Peccato che qualcuno, dal Covid, non riesca a guarire. Ed è il caso di un 55enne austriaco che a un Covid party era riuscito a contagiarsi ma non ha mai potuto prendere il Green Pass perché, il virus, nei giorni scorsi lo ha ucciso. Ne ha dato notizia la stampa estera, spiegado come la strategia di infettarsi per non vaccinarsi abbia preso piede soprattutto in Austria, dove ora però è scattato il lockdown e dove il governo ha deciso di rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid.

OT