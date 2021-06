Covid, Parlamento Ue: "Sospendere temporaneamente brevetti vaccini"

MONDO - Per accelerarne la distribuzione a livello globale, il Parlamento Europeo chiede la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini anti-Covid, in una risoluzione adottata oggi a Strasburgo con 355 voti favorevoli, 263 contrari e 71 astenuti. Su questo punto il Parlamento si differenzia nettamente da Commissione Europea e Consiglio Europeo, entrambi contrari alla rimozione della tutela dei brevetti, preferendo le licenze volontarie o, in caso di necessità, le licenze obbligatorie previste dagli accordi Trips.

La Commissione Europea "prende atto" della risoluzione votata dal Parlamento Europeo. "La stiamo analizzando. Siamo pronti a discutere qualsiasi opzione che possa facilitare l'espansione della produzione di vaccini e un accesso equo ai vaccini. Non siamo convinti che la sospensione" dei brevetti "sia la migliore risposta immediata" dice la portavoce della Commissione per il Commercio Miriam Garcìa Ferrer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"Per questo - ricorda la portavoce - abbiamo proposto una terza via, la settimana scorsa, in cui delineiamo diverse opzioni, a partire dalla limitazione delle restrizioni al commercio, lasciando aperte le supply chain. Abbiamo esportato la metà delle dosi prodotte finora nell'Ue, circa 300 milioni di dosi. Chiediamo anche l'espansione della produzione: l'Ue in Africa sta impegnando 1 miliardo di euro per creare stabilimenti produttivi per i vaccini. E poi chiarire e facilitare l'uso delle flessibilità" previste nell'accordo Trips, "come le licenze obbligatorie".