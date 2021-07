Covid e origine virus, per la Cina "arroganza" dell'Oms

MONDO - La Cina si dice "scioccata" dai piani dell'Organizzazione mondiale della Sanità per la seconda fase di studio sulle origini del Covid-19 in Cina. Lo fa tramite il vice direttore della Commissione sanitaria nazionale, Zeng Yixin, che - si legge sul Global Times - ha parlato di "mancanza di rispetto per il buonsenso e arroganza nella proposta".

La Cina, ha detto Zeng durante una conferenza stampa secondo quanto riporta l'agenzia Xinhua, spera che l'Oms tratti il tracciamento delle origini del Covid-19 come una "questione scientifica", senza "interferenze politiche" e promuova un lavoro da portare avanti "in più Paesi e regioni del mondo". Per Zeng, quello che ha riguardato la prima fase delle indagini "non va ripetuto".