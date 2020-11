Covid, Oms: "Virus appare mutato"

DANIMARCA - I casi di infezione da coronavirus contratto dai visoni in Danimarca preoccupano anche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Siamo a conoscenza di segnalazioni dalla Danimarca di un certo numero di persone infettate da coronavirus dai visoni, con alcune modifiche genetiche nel virus. Siamo in contatto con le autorità danesi per saperne di più", fa sapere l'Oms in un tweet.

Nel Paese, dove le prime infezioni nei mustelidi da pelliccia si sono registrate mesi fa, preoccupano i casi di contagio negli esseri umani. Il mese scorso la Danimarca ha iniziato ad abbattere milioni di visoni nel Nord del Paese, ma sembra che ora si intenda procedere ulteriormente con gli abbattimenti, per l'eliminazione di tutti i 15 milioni di visoni del Paese.