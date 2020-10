Covid, Oms: "Speranza di un vaccino entro fine anno"

ESTERI - "Abbiamo bisogno di vaccini e c'è la speranza che entro la fine di quest'anno ce ne possa essere uno". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un incontro del board dell'Oms.

"Soprattutto per i vaccini e altri prodotti che sono in fase di sviluppo, lo strumento più importante è l'impegno politico dei nostri leader, in particolare nell'equa distribuzione dei vaccini", ha affermato il direttore generale. "Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, abbiamo bisogno di solidarietà e dobbiamo usare tutta l'energia che abbiamo per combattere il virus", ha aggiunto.