Covid, Oms: "Rischio un altro milione di morti fino a vaccino"

ESTERI - "Il mondo si avvicina a contare 1 milione di morti nei primi 9 mesi di pandemia da Covid-19. Un dato terribile, ma è immaginabile e non è impossibile che se ne verifichino altrettanti nei prossimi 9 mesi, fino a quando non avremo un vaccino efficace e disponibile". Lo ha detto Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità, rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa a Ginevra.

"E' vero però che sono stati fatti dei passi avanti: vediamo i tassi di letalità ridursi lentamente", via via che "impariamo a trattare meglio e a diagnosticare prima Covid-19. Un milione di morti è però un numero terribile - ha aggiunto - ecco perché dobbiamo sfruttare al meglio gli strumenti che abbiamo per fermare la trasmissione del virus".