Covid, Oms: "In Europa un morto ogni 17 secondi"

EUROPA - Un morto per coronavirus ogni 17 secondi in Europa. Questo quanto ha spiegato Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, durante un incontro in cui ha aggiornato sulla situazione della pandemia di coronavirus Sars-CoV-2 nel Vecchio continente.

"In Europa - ha affermato Kluge - abbiamo il 28% dei malati di Covid-19 "del mondo" e "29 mila persone sono morte la scorsa settimana, il che vuol dire una ogni 17 secondi".

Quello che sta per arrivare, ha continuato, "sarà un Natale diverso, ma questo non vuol dire che non sarà felice. Come nel ramadan: le comunità" musulmane "hanno trovato modo di non assembrarsi, incluso preghiere 'virtuali' o cibo portato a casa per celebrazioni a distanza", spiega Kluge, che auspica "brevi e sicuri festeggiamenti".

"Vediamo segni del Natale nella consegna di pacchi ai senzatetto, nelle feste virtuali e le decorazioni alle finestre. La tecnologia e la farmaceutica ci offrono una nuova speranza" per consentire "ai bambini un apprendimento sicuro e la possibilità per loro di festeggiare il Natale. Non dobbiamo mollare".