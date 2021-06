Covid oggi Veneto, bollettino zero morti: non succedeva da 20 agosto

VENETO - Sono 19 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. "Per la prima volta dal 20 agosto non abbiamo decessi. Da allora abbiamo avuto numeri variabili in relazione alla mortalità", dice il governatore Luca Zaia.



I nuovi casi sono stati individuati su 6.449 tamponi, tasso di positività allo 0,29%. Gli attuali positivi sono 5.880. In ospedale, i pazienti covid sono 444: di questi, 392 in area non critica e 52 in terapia intensiva.