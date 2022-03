VENEZIA - Sono 4.881 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 27 marzo 2022, secondo numero e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. Gli attuali positivi nella regione sono 75.870.

I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 735 (-13), mentre i malati in terapia intensiva sono 56.