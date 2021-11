Covid oggi Francia, Green pass esteso fino al 31 luglio

FRANCIA- l Parlamento di Parigi ha approvato l'estensione dell'uso del Green Pass fino al 31 luglio 2022. Lo riferiscono i media francesi spiegando che la versione definitiva del disegno di legge sulla ''vigilanza sanitaria'' proposto dal governo è stato approvato con 118 voti favorevoli, 89 contrari e un astenuto. La disposizione era stata contestata dal Senato, che voleva il Green Pass in vigore solo fino al 28 febbraio.

Prudenza. Ad esortare i connazionali a restare vigili è stato il premier francese Jean Castex. "Non è venuto il momento di abbassare la guardia", ha dichiarato da Montpellier, esortando alla "mobilitazione generale sulla terza vaccinazione". "Non siamo usciti dall'epidemia, né in Francia né altrove, non è venuto il momento di abbassare la guardia", ha detto, sottolineando che "anche se non si tratta di un'esplosione, 80 dipartimenti vivono una ripresa leggera ma reale".

Il premier ha quindi chiamato "alla mobilitazione generale intorno al vaccino", in particolare con la terza dose per le persone interessate, tra cui chi ha più di 65 anni.