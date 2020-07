Covid, nuovo record giornaliero di contagi nel mondo

E' stato segnato un nuovo record giornaliero di nuovi casi di coronavirus registrati in tutto il mondo con oltre 259mila positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In particolare, l'Oms ha specificato che nell'ultimo giorno sono stati aggiunti 259.848 casi, quindi il numero totale di positivi ha raggiunto i 13,8 milioni, come riportato dall'organizzazione. Allo stesso modo, l'Oms ha indicato che sono stati aggiunti 7.360 decessi a livello internazionale, il che ha aumentato il numero di morti a 593.087. In primo piano il continente americano, con oltre 7,3 milioni di casi e 151.531 infezioni nelle ultime 24 ore, registrando oltre 300mila decessi per coronavirus, 4.653 di questi nell'ultimo giorno. Dietro il continente americano c'è l'Europa con oltre tre milioni di infezioni e 206.000 morti.

USA - Superano quota 140mila i decessi registrati negli Stati Uniti per le conseguenze del Covid-19. Secondo l'ultimo bilancio fornito dal Coronavirus Reosurce Center della John Hopkins University, sono 3,711,413 i casi di Coronavirus e 140,119 le vittime. Situazione particolarmente critica in Texas che, per un quinto giorno consecutivo, ha registrato oltre 10.000 nuovi casi Covid-19, secondo il Dipartimento dei servizi sanitari statali del Texas. I 10.158 nuovi contagi di sabato portano il totale dei positivi nello stato a 317.730.

BRASILE - Il ministero della salute brasiliano ha riferito 912 nuovi decessi Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime del paese a 78.772. I nuovi casi sono invece 28.532, che fanno salire il bilancio a 2,07 milioni di positivi.

MESSICO - Il ministero della Sanità del Messico ha riportato un record di 7.615 nuovi casi di coronavirus in un giorno, portando il totale del paese a 338.913. Parlando durante una conferenza stampa ieri sera, i funzionari sanitari messicani hanno riportato 578 nuovi morti per Covid-19, portando il bilancio delle vittime del paese a 38.888.