Covid, nuove limitazioni a Nordest: stop agli spostamenti fuori dal comune nel weekend?

I Governatori di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna - Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Stefano Bonaccini - sono in contatto per varare una ordinanza in comune che introduca nelle tre regioni misure più restrittive rispetto a quelle stabilite per le regioni 'gialle' (come sono appunto queste tre).

Scopo dell'iniziativa è evitare che peggiorino i parametri di valutazione e che possano tutte e tre scivolare nelle zone arancione o rossa. Lo si apprende da fonti regionali. In particolare, l'ordinanza potrebbe riguardare temi come la mobilità e potrebbe entrare in vigore già dal prossimo venerdì.

Nelle tre regioni potrebbe quindi scattare il “blocco” che impedisce gli spostamenti fuori dal comune nel weekend.

"Dobbiamo essere estremamente attenti per evitare possibilità di contagio. Per questa ragione con i governatori dell'Emilia Romagna Bonaccini e del Veneto Zaia, stiamo ipotizzando e studiando misure per ridurre al massimo le possibilità di assembramenti, cercando di non toccare le attività economiche, già gravemente colpite dalla pandemia e dalle misure restrittive già in essere".

Lo ha reso noto il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, in un video diffuso ieri sera. Per Fedriga è dunque "importante responsabilizzarci, difenderci a vicenda".