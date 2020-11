Covid: nuova ordinanza Zaia, misure su assembramenti

VENETO - Introduce misure che guardano al tema degli assembramenti la nuova ordinanza della Regione Veneto contro il contagio da Coronavirus, emessa oggi. "E' in linea con la precedente - ha annunciato il presidente Luca Zaia - non siamo in grado di creare allentamenti. Dura fino al 4 dicembre, in tempo per il nuovo Dpcm. Nel frattempo, se potessimo avere un calo dei parametri, potremmo intervenire per un minimo di allentamento soprattutto per le attività che stanno soffrendo. Non aiuta - ha concluso - che sui ristori non ci sia stata data risposta".



Una stretta sulle presenze nei negozi al dettaglio è contenuta nell'ultima ordinanza della Regione Veneto contro il Covid-19, emessa oggi dal presidente Luca Zaia. In tutti esercizi al dettaglio, fino ai 40 mq. di superficie di vendita può essere presente un cliente; fino ai 250 mq. un cliente ogni 20 mq.; sopra i 250 mq, uno ogni 30. Nelle code di attesa va rispettato il distanziamento di almeno un metro, e il gestore è responsabile del controllo, anche dell'esterno, apponendo all'ingresso strumenti e apparecchi che indichino il numero massimo delle presenze consentite.

In Veneto i contagiati sono attualmente 73.354, totale decessi a quota 3.353 Sono 2.194 i positivi riscontrati in regione nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale delle persone contagiate a quota 127.416. I deceduti sono 95, cifra che fa salire a 3.353 le morti da Coronavirus. E' quanto riporta il bollettino della Regione Veneto. Attualmente in Veneto vi sono 73.354 positivi.



I ristoranti dovranno assicurare che i menù siano su supporto digitale o con usa e getta cartaceo. Non è permessa nessuna forma di buffet. Lo prevede la nuova ordinanza anti-Covid della Regione Veneto, emessa oggi dal presidente Luca Zaia. Va rispettata inoltre la distanza minima di un metro tra i clienti, e presso ciascun tavolo non potranno esserci più di quattro soggetti non conviventi. La mascherina va usata in ogni spostamento all'interno del locale. Il liquido igienizzante va posto all'entrata, ai tavoli e nei bagni. "Repetita iuvant - ha commentato Zaia - perché abbiamo capito che qualcuno non aveva capito".



L'abbassamento della mascherina in Veneto per consumare bevande o fumare deve essere "momentaneo", limitato alla consumazione e avvenire alla distanza di un metro, sia da seduti che in piedi. Lo prescrive l'ultima ordinanza regionale. "Vogliano evitare al massimo - ha commentato il presidente Luca Zaia - di vivere in comunità senza mascherina".