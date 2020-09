Il Covid non ferma il TCBF: la città si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto

Lisa Piazzato grafica ed illustratrice oggi all'opera

TREVISO - Il coronavirus non ferma il Treviso Comic Book Festival che giunge alla sua 17esima edizione. Un’edizione Covid free che vedrà trasformare Treviso in una galleria a cielo aperto dal 25 al 27 settembre, 300 vetrine disegnate, due mostre en plein air, live painting in piazza e laboratori alla BRAT. Ma non solo, perché l’edizione XVII del Treviso Comic Book Festival è anche online: un ricchissimo programma di oltre 50 appuntamenti in diretta sul web in sole 48 ore, dai tre concorsi con centinaia di partecipanti da tutto il mondo a workshop, conferenze, fino al prestigioso Premio Boscarato. La manifestazione è supportata da Comune di Treviso e Ascom ConfCommercio Treviso. Main sponsor, anche nel 2020, è SUN68.

Il progetto Vetrine 2020, avviato il 1 settembre e che proseguirà eccezionalmente fino al prossimo 15 ottobre ha toccato quota 300, le vetrine del centro storico, ma non solo, saranno decorate da autori emergenti e grandi firme italiane dell’illustrazione e del fumetto. Sarà possibile scaricare dal sito una mappa per poter visitare la mostra a cielo aperto. Quest’anno gli organizzatori hanno bandito tre concorsi il Concorso Internazionale per Nuovi Autori di Fumetto, il Concorso Nazionale di Sceneggiatura e il Concorso Nazionale di Illustrazione “Facce da birra” che hanno riscosso un’incredibile successo. I numeri: 124 fumetti, 107 sceneggiature, e 100 illustrazioni giunte. Tra i partecipanti al Concorso Internazionale, oltre che dall'Italia, hanno inviato la propria candidatura autori di Grecia, Montenegro, Belgio, Marocco, Regno Unito, Federazione Russa, Canada, Iran, India, Ucraina, Finlandia, Bielorussia, Polonia, Olanda, Malaysia, Egitto, Kazakistan, Filippine, USA, Australia, Croazia, Danimarca.

Il manifesto del Treviso Comic Book Festival 2020, Covid Free Edition, è firmato da Matteo Farinella, fumettista, illustratore e neurologo di fama mondiale, in un perfetto connubio tra scienza e arte a simboleggiare l’uscita dalla pandemia. “C'è tanta voglia di allegria e siamo contenti che, anche quest'anno, nel rispetto delle norme, la Città si colori con le opere d'arte del Treviso Comic Book Festival, per una Treviso piena di giovani, cultura e condivisione – queste le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte –. Fra le novità c'è anche quella, a cui tengo in particolar modo, della decorazione dei pannelli in plexiglass che spesso e volentieri, in questi ultimi mesi, hanno rappresentato - e rappresentano ancora - una linea di separazione. L'arte, in questo caso la il talento dei decoratori di TCBF, serve anche a dare un segnale di fiducia e di positività.” “Un altro festival che si rinnova in questa fase delicata con una formula Covid Free – commenta l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Treviso, Lavina Colonna Preti –. Ci congratuliamo con gli organizzatori del Treviso Comic Book Festival per aver saputo trovare una nuova spinta creativa con tantissime novità” .