Covid: "Neonato ricoverato in terapia intensiva"

VENEZIA - Un neonato è ricoverato in gravi condizioni in una delle terapie intensive del Veneto. La mamma, non vaccinata, era risultata positiva al Coronavirus, poi si è negativizzata.



Lo ha segnalato durante l'ordierna conferenza stampa il Governatore Luca Zaia. “Inizialmente l’indicazione era attendere ora si spinge per la vaccinazione anche delle donne in gravidanza”. Zaia ha sottolineato il solito refrain sul come il vaccino sia volontario ma quanto sia importante informare per una scelta in autonomia.

Nelle terapie intensive del Veneto ci sono molti 50enni e 40enni non vaccinati e senza patologie pregresse, hanno sviluppato la malattia in modo grave.