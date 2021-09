Covid: neonato in gravi condizioni

TREVISO - "E' una situazione che ci dà apprensione, pensare di avere un neonato in terapia intensiva in un contesto come questo rappresenta un momento di preoccupazione. Pensiamo però di riuscire a venirne fuori; Padova è un centro di eccellenza e ritengo che si possa ben sperare".



Così oggi il governatore Luca Zaia sulla vicenda del neonato di due settimane malato di Covid ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova. Il piccolo è stato dato alla luce da una donna positiva al virus; è nato sano, e solo dopo alcuni giorni ha manifestato i sintomi del contagi che hanno costretto al suo ricovero.



Zaia ha detto di non essere in grado di "dare bollettini medici; posso solo dire che il direttore generale Dal Ben sta seguendo da vicino la situazione con i clinici".