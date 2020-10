Covid nella Marca: 3 decessi e un cluster in Rsa a Povegliano

TREVISO – Tre i decessi segnalati dal report giornaliero dell’Ulss 2 Marca Trevigiana sul covid nella nostra provincia. Ma l’azienda sanitaria tiene a precisare che dei 3 decessi, 2 sono relativi alle morti in Rsa registrati l’altro giorno, ai quali ora va aggiunta una paziente 85enne, con varie patologie, ricoverata nel reparto di medicina di Vittorio Veneto.



Il bollettino sul coronavirus nel Trevigiano mette in evidenza anche un cluster nella Rsa di Povegliano dove sono stati accertati 15 ospiti positivi su 22, insieme a 4 operatori su 21. Vista la situazione venutasi a creare sono state adottate tutte le misure previste per l’isolamento dei pazienti.