Covid, nella Marca 287 nuovi positivi, aumentano i ricoveri

TREVISO - Continuano a salire la curva dei contagi nella Marca. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 287 nuovi contagi, Treviso è la seconda provincia in Veneto per il più alto numero di nuove positività per un totale di 2.432 persone attualmente positive. Oltre l’80% di questi non è vaccinato.



Sul fronte dei ricoveri sono saliti a 84 i pazienti positivi al Covid negli ospedali trevigiani, dei quali quattro in Terapia Intensiva. Ieri, putroppo, si è verificato un decesso per Covid all'ospedale di Vittorio Veneto. Si tratta di un 85enne vaccianto con pluripatologie.



Intanto prosegue la campagna vaccinale, fondamentale per proteggersi la virus. Ieri sono state somministrate oltre 2600 dosi di vaccino, di cui più della metà sono terze dose. Complessivamente la popolazione residente in provincia di Treviso che ha completato il ciclo vaccinale ad oggi è l’82,2%.