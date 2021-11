Covid, nella Marca 166 nuovi positivi

TREVISO - In Provincia di Treviso aumentando i nuovi positivi. Ieri gli ultimi dati del bollettivo di Azienda Zero indicava 166 nuovi positivi, portando a 2.091 le persone attualmente positive al Covid nella nostra provincia.



Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali trevigiani, invece, i numeri sono stabili. Sono 54 i pazienti positivi ricoverati, 4 si trovano in Terapia Intensiva ( 3 all’ospedale di Treviso e 1 all’ospedale di Vittorio Veneto). Sono 13 i pazienti ricoverati in area non critica all’ospedale Cà Foncello e altri 13 a Vittorio Veneto, 9 all’ospedale di Montebelluna e altri 15 si trovano all’ospedale di comunità di Vittorio Veneto. L’Ulss2 intanto, per far fronte ad ulteriori ricoveri, ha riconvertito i letti del reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Treviso in posti Covid.



Sul fronte delle vaccinazioni contro il Covid, invece, nella Marca si è arrivati a somministrare 1.291.038 dosi. L’Ulss2 infine ricorda che per le persone dai 12 anni ai 25 anni e per tutti gli over 60 che non avessero ancora ricevuto la prima dose di vaccino, l’accesso ai centri vaccinali è libero, mentre le persone dai 26 ai 60 anni possono prenotare utilizzando la piattaforma https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2 o chiamando lo 0422 -210701 (digitare 1).