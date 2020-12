Covid, la minoranza "chiama" Zaia in consiglio: "Situazione drammatica, venga in aula a riferire sulla pandemia"

165 morti in un giorno. Il dato dei decessi per Coronavirus in Veneto è impressionante, e i gruppi di minoranza chiedono al presidente Luca Zaia di “presentarsi in aula per riferire sulla pandemia: i 165 morti di oggi ci danno la dimensione di quanto difficile sia la situazione nella nostra Regione”.

“Ancora una volta Zaia è assente in consiglio, ma è ben presente alla quotidiana conferenza stampa a Marghera sull’emergenza Covid. […] Gli ricordiamo, però, che il luogo istituzionale per informare è l’assemblea di Palazzo Ferro Fini, non la sede della Protezione civile”, recita la nota congiunta della minoranza in consiglio regionale. L’appello viene da Partito Democratico, Veneto che Vogliamo, Europa Verde, Movimento Cinque Stelle e dallo speaker Arturo Lorenzoni, dopo “la mancata presenza di oggi (in consiglio, ndr) del governatore Zaia, in congedo giustificato”.

“È quantomeno inopportuno cominciare a parlare di bilancio, un bilancio fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, senza sapere cosa succede nelle nostre Rsa e sul territorio – continuano -. Non possiamo parlare di bilancio senza confrontarci sulla situazione della pandemia: fuori dall’aula di Palazzo Ferro Fini è in corso una tragedia, non possiamo chiuderci fra quattro mura e continuare come se nulla fosse. Siamo più preoccupati per le cifre dei contagi e dei decessi che per quelle contenute nelle pieghe del bilancio”.