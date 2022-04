Covid, mille nuovi positivi nella Marca

TREVISO - La curva dei contagi Covid continua a scendere in provincia di Treviso. Oggi si registra un calo dei nuovi contagi ma l’attenzione resta alta visto l’arrivo in Veneto della nuova variante del Covid-19, molto simile alla Xe, la variante inglese più contagiosa di Omicron2, sequenziata dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie qualche giorno fa. Nell’ultimo bollettino regionale sono stati registrati 1.043 nuovi casi ieri, per un totale di 12.193 trevigiani ancora in quarantena alle prese con il virus. Da inizio pandemia ben 282.852 persone nella Marca hanno contratto il virus.



La buona notizia arriva dagli ospedali trevigiani dove si registrano 92 pazienti in area non critica, di cui 33 a Treviso, 33 a Montebelluna, 22 a Vittorio Veneto e 4 a Castelfranco. Tre i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva. Sono 25 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali di comunità di Treviso e Vittorio Veneto.