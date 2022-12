Covid Italia, ecco il bollettino dell'ultima settimana: 174.652 contagi e 719 morti

ITALIA - Sono 174.652 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia dal 9 al 15 dicembre 2022 in Italia, secondo il bollettino settimanale - regione per regione - della Protezione Civile e del ministero della Salute diffuso oggi. In 7 giorni si registrano inoltre altri 719 morti. Questi i dati e i numeri Covid aggiornati. I nuovi casi di Covid-19 sono in calo del 21% rispetto alla settimana precedente (erano 221.154 casi), i decessi sono in aumento dell4,'8% (erano 686 la scorsa settimana). I tamponi, pari a 1.093.207, sono scesi del 13% rispetto alla settimana precedente (1.256.722). In calo il tasso di positività Covid-19 in Italia nell'ultima settimana. E' al 16%, con una variazione di -1,6% rispetto a 7 giorni fa (quando era al 17,6%).

I DATI DELLE REGIONI LAZIO - Sono 2.005 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 dicembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 4 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.035 tamponi molecolari e 12.732 antigenici con un tasso di positività al 13,5%. I ricoverati sono 827, 39 in meno di ieri, 27 le terapie intensive occupate, uno in meno di ieri, e 2.359 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 975. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 318 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 384 i nuovi casi; Asl Roma 3: sono 273 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 53 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 206 i nuovi casi ; Asl Roma 6: sono 210 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 561 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 135 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 303 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 44 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 79 i nuovi casi.

LOMBARDIA - Sono stati 26.077 i nuovi contagi da Coronavirus dal 9 al 15 dicembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nello stesso periodo sono morte 170 persone. In sette giorni sono stati processati 179.544 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 14,5%. Negli ospedali ci sono 35 ricoverati in terapia intensiva, 2 in più rispetto all'ultimo bollettino regionale che ne indicava 33, e 1.402 in area medica, 56 in meno rispetto all'ultima rilevazione.

TOSCANA - Sono 1.266 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 267 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 999 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.553.148. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.409 persone) e raggiungono quota 1.468.160 (94,5% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 73.715 positivi, -0,2% rispetto a ieri. Di questi 569 (14 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 22 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

CALABRIA - Sono 604 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 16 dicembre 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto nella Regione per un totale di 3.158 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.474 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 970 persone. In calo di 6 unità i ricoveri per un totale di 179 e una terapia intensiva occupata in più per un totale di 13.

BASILICATA - Sono 966 i nuovi contagi da Coronavirus dal 9 al 15 dicembre 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. In sette giorni sono morte 4 persone. Nell'ultima settimana sono stati processati 4.362 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività in calo al 22,15% rispetto al 24,1% della precedente settimana. Nello stesso report sono state registrate 416 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 42, 7 in più, di cui nessuno in terapia intensiva: 14 nell'ospedale di Potenza; 28 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.550.

PIEMONTE - Sono stati 11.445 i contagi da Coronavirus nel periodo compreso dal 9 al 15 dicembre in Piemonte secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 10,4%, quella dei posti letto in terapia intensiva è al 2,2%, entrambi in calo rispetto alla scorsa settimana. La positività dei tamponi è all' 8,2%. Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue sui campioni prelevati il 5 dicembre scorso evidenziano la dominanza della sottovariante di Omicron Be.1.1 nei depuratori di Alessandria, Castiglione Torinese e Cuneo. Nel depuratore di Novara, la variante dominante è Ba.5.

ABRUZZO - Sono stati 6.402 i contagi da Coronavirus, registrati tra il 10 e il 16 dicembre 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. In sette giorni ci sono stati 21 morti che porta il totale a 3.803. I guariti sono stati 8.138. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.198. Di questi, 262 pazienti, 2 in più rispetto a venerdì scorso, sono ricoverati in ospedale in area medica; 5, 4 in meno rispetto a venerdì scorso, in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nell'ultima settimana sono stati eseguiti 5.343 tamponi molecolari e 29.373 test antigenici.