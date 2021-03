Covid Italia, 100mila morti. Crisanti: "Un disastro"

ITALIA - L'Italia supera la soglia dei 100mila morti per covid. "Si poteva fare meglio? Non lo so. Forse però bisogna chiedersi se si poteva fare peggio. Secondo me difficilmente si sarebbe potuto fare peggio". E' il commento amareggiato del virologo Andrea Crisanti ai numeri della pandemia che segnano un altro triste traguardo raggiunto.



"E' un disastro - dice all'Adnkronos Salute il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell'ateneo cittadino - Guardando quella cifra è l'unica parola che viene in mente. Ci sono posti nel mondo che hanno fatto molto meglio di noi", nella difficile impresa di limitare le vittime del virus.



"Non penso invece che molti abbiano fatto peggio dell'Italia. Forse il Regno Unito ha fatto un po' peggio di noi, ma ora finalmente in Gb c'è una linea chiara e il Paese la segue con determinazione. Noi abbiamo senz'altro cose su cui riflettere".