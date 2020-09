Covid, in India riapre il Taj Mahal

INDIA - Ha riaperto il Taj Mahal. Simbolo dell'India, era chiuso dal 17 marzo a causa dell'emergenza coronavirus. Da oggi ogni giorno potranno entrare solamente 5.000 visitatori. Mascherina obbligatoria, così come il distanziamento fisico. Intanto l'India, con oltre 1,3 miliardi di abitanti, registra 86.961 nuovi casi di Covid-19 con il totale arrivato a 5.487.580 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Nelle ultime 24 ore si sono anche registrati altri 1.130 decessi che hanno portato il bilancio delle vittime a 87.882 morti. Il gigante asiatico è il secondo Paese al mondo per numero di contagi, dopo gli Stati Uniti, e il terzo per il triste bilancio delle vittime dopo Usa e Brasile. Il Taj Mahal, che ogni giorno accoglieva fino a 70.000 visitatori, non era mai stato chiuso per così tanto tempo.