Covid India, oggi record morti: oltre 4.300

INDIA - Record di morti per covid in India oggi. Il governo ha segnalato un nuovo record giornaliero di vittime a causa del coronavirus, oltre 4.300, in una giornata in cui il Paese ha superato la soglia dei 25 milioni di contagi e 275mila decessi.

Il ministero della Salute indiano ha indicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati confermati 263.533 nuovi casi e 4.329 decessi, arrivando ad un totale rispettivamente di 25.228.996 e 278.719 da inizio pandemia. Inoltre, il governo ha segnalato 3.353.765 casi attivi nel Paese, 163.232 in meno rispetto a ieri, e un totale di 21.596.512 persone guarite da Covid-19, di cui 422.436 nelle ultime 24 ore.

Il Karnataka risulta essere lo stato con la maggiore concentrazione di nuovi casi, con 38.603 positivi nelle ultime 24 ore, superando il Maharashtra, fino a ieri, epicentro della seconda ondata. Seguono il Tamil Nadu, con 33.075, e il Maharashtra con 26.616. I dati della "Indian medical association" segnalano la morte di circa un migliaio di medici a causa del Covid-19, come riportato dall'emittente indiana Ndtv, anche se a cinque mesi dall'inizio della campagna vaccinale, circa il 66% del personale medico risulta vaccinato.