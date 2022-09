Covid, in India via libera a primo vaccino nasale

INDIA - Via libera in India al primo vaccino anti covid intranasale al mondo, Incovacc (Bbv154), prodotto da Bharat Biotech. A dare la notizia è il ministro indiano della Salute e del Welfare familiare, Mansukh Mandaviya, in un tweet. "E' una grande spinta alla lotta dell'India contro il Covid-19", ha commentato il ministro.



Il vaccino nasale è stato autorizzato dall'agenzia indiana Dcgi (Drugs Controller General of India) per l'immunizzazione primaria per gli over 18 con l'uso limitato in situazioni di emergenza. Il vaccino 'Incovacc' è somministrato direttamente nel naso e, secondo la nota dell'azienda, "stimola una risposta immunitaria nella mucosa nasale essenziale per bloccare sia l'infezione che la trasmissione del virus".