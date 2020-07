Covid, governatore Sassonia: "In Germania seconda ondata in atto"

In Germania ''la seconda ondata di coronavirus è già qui. Si vede ogni giorno. Abbiamo nuovi focolai ogni giorno e i numeri possono davvero diventare molto alti''.

A dichiararlo è il governatore della Sassonia Michael Kretschmer, che intervistato dal giornale 'Rheinische Post' dopo l'aumento di casi registrati dal Robert Koch Institute ha parlato di ''sviluppi molto preoccupanti. Va evitato un ulteriore peggioramento della situazione''.

Kretschmer si mostra comunque ottimista, affermando che le autorità sanitarie ''stanno lavorando bene'' e che in Germania si può agire in modo più preciso rispetto ad altri Paesi grazie al suo sistema federale, che affida ai singoli stati le decisioni in merito alla salute. ''L'aspetto positivo è che le persone dell'Est e dell'Ovest stanno affrontando questa crisi allo stesso modo'', ha aggiunto Kretschmer.

''Il Coronavirus è la prova migliore che il Paese è cresciuto insieme'', ha detto l'esponente della Cdu.