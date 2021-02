Covid: Gimbe, in Veneto migliorano gli indicatori settimanali

VENEZIA - In Veneto nella settimana dal 10 al 16 febbraio risultano in miglioramento tutti gli indicatori rispetto alla settimana precedente.



Il dato emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia.



Sotto soglia di saturazione, in particolare, i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.



La percentuale di popolazione veneta che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,22% (2,18% la media nazionale); la percentuale di dosi di vaccino somministrate a "personale non sanitario" è pari al 15%, quella somministrata a "over 80" è pari al 5%.