Covid, Gimbe: in Fvg nuovi casi aumentati dell'1,6% in 7 giorni

TRIESTE - In Friuli Venezia Giulia nella settimana dall'1 al 7 giugno, rispetto ai 7 giorni precedenti, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.613 contro 1.634) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi pari all'1,6%.

Sotto la media nazionale i posti letto in area medica (6,6% contro 6,7%) e in terapia intensiva (0,6% contro 2,4%) occupati da pazienti Covid 19. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento del contagio. Secondo il report, le persone con più di 5 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino sono il 6,6% (media Italia 6,9%). A questi si aggiunge un 7,1% di persone temporaneamente protette, in quanto guarite dal Covid da meno di 180 giorni. Gli over 5 che non hanno ricevuto la terza dose sono il 12,4% (media Italia 10,7%), mentre un altro 3,9% non la può ricevere nell'immediato in quanto guarito dal virus da meno di 120 giorni.



Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 17% (media Italia 36,2%) per le persone immunocompromesse, del 13,8% (media Italia 17%) per over 80, ospiti RSA e fragili della fascia 60-79 anni. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 24,6% (media Italia 34,7%), a cui si aggiunge un ulteriore 2,1% (media Italia 3,4%) solo con prima dose. Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100 mila abitanti, rileva il monitoraggio, la provincia di Trieste registra il valore più alto con 186, in aumento del 2,6% rispetto alla settimana precedente. Seguono nell'ordine Udine con 182 (+6,4%), Pordenone con 127 (-1,5%) e Gorizia con 119 (-15,3%).



I DATI DI OGGI

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.438 tamponi molecolari sono stati rilevati 85 nuovi contagi. Sono inoltre 1.724 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 346 casi.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 82. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registra il decesso di una persona a Udine.



Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.120, con la seguente suddivisione territoriale: 1.283 a Trieste, 2.401 a Udine, 970 a Pordenone e 466 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 381.776 persone.