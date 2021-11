GERMANIA- Cure covid a rischio per i no vax in Turingia mentre la Germania registra una nuova ondata di contagi. I letti di terapia intensiva nel Land della Turingia saranno presto scarsi nei prossimi giorni, perché troppe persone non vaccinate si ammalano gravemente di covid nella regione, ha dichiarato il primo ministro della Turingia, Bodo Ramelow.