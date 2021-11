Covid in Germania, 20.398 contagi e 194 morti in 24 ore

GERMANIA- In Germania si sta assistendo a una ''pandemia di non vaccinati ed è enorme''. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, auspicando che il governo metta in atto misure più severe per contrastare la diffusione del coronavirus e in particolare attui restrizioni nei luoghi pubblici. "Attualmente stiamo vivendo principalmente una pandemia di non vaccinati ed è enorme", ha detto Spahn incontrando i giornalisti. "In alcune regioni della Germania i posti letto per la terapia intensiva si stanno di nuovo esaurendo", ha aggiunto.