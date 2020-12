Covid Gb, primo uomo a ricevere vaccino è... Shakespeare

GRAN BRETAGNA - William Shakespeare è il primo uomo a ricevere il vaccino contro il coronavirus in Gran Bretagna. A Coventry, una delle città in cui è partita la campagna di vaccinazione, sono state somministrate le prime dosi. La prima in assoluto è andata a Margaret Keenan, una signora di 90 anni.

Il secondo della fila è stato William 'Bill' Shakespeare, omonimo del poeta e drammaturgo e come lui originario del Warwickshire. Shakespeare, come tutte le persone che oggi sono state vaccinate, riceverà la seconda dose tra 3 settimane per ottenere la massima protezione disponibile contro il virus.