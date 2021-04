Covid Gb, la 'prima sorsata di birra' di Johnson

GRAN BRETAGNA - Brinda alla libertà ritrovata con una birra. Il primo ministro britannico Boris Johnson posta una foto in un pub dopo l'allentamento delle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus, scrivendo in un un tweet ''abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo''.

''E' bello essere di nuovo al pub e vedere così tante persone riunite con amici e familiari. Abbiamo lavorato così duramente per arrivare a questo punto. Andiamo avanti. Ricordate mani, viso, distanziamento e aria fresca'', ha scritto Johnson su Twitter. ''E' fantastico poter godere di più libertà con la famiglia e gli amici dal 12 aprile. Mentre continuiamo con la nostra cauta roadmap, seguite le regole'', ha aggiunto Johnson in un secondo tweet.