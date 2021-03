Covid Gb, già vaccinate 30 milioni di persone

GRAN BRETAGNA - Sono state vaccinate in Gran Bretagna contro il Covid, con almeno una dose, quasi 30 milioni di persone (29 milioni e 700mila) e 3,3 milioni hanno ricevuto entrambe le dosi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.715 nuovi casi (il giorno precedente sono stati 6.187) e sono morte 58 persone.

Da settembre partirà nel Regno Unito la campagna vaccinale per i 'richiami', per proteggere la popolazione contro le nuove varianti del virus. Lo ha annunciato Nadhim Zahawi, il sottosegretario responsabile della campagna vaccinale britannica, spiegando che le prime dosi dei richiami saranno somministrate ai quattro gruppi prioritari: le persone di 70 anni e oltre di età, il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19, il personale delle residenze per anziani e le persone estremamente fragili dal punto di vista medico. In un'intervista al Telegraph, Zahawi ha annunciato che "la data più probabile sarà settembre" per l'avvio delle somministrazioni dei richiami.

Per l'autunno, ha spiegato, il Regno Unito potrebbe già disporre di otto differenti vaccini, con una parte della produzione sul suolo britannico. Il governo, secondo quanto emerge dai media, è preoccupato dal rischio che il successo finora conseguito dalla campagna vaccinale possa essere compromesso dall'ingresso nel Paese di nuove varianti del virus. Per questo, ha riportato il Guardian, venerdì c'è stato un vertice per valutare l'ampliamento della 'lista rossa' dei Paesi per i quali è previsto un autoisolamento obbligatorio in albergo all'arrivo sul suolo britannico.