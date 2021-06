Covid Gb, contagi variante Delta +46% in una settimana

GRAN BRETAGNA - I casi di variante Delta nel Regno Unito sono aumentati del 46 per cento in una settimana. Lo rilevano i nuovi dati di Public Health England (Phe), che indicano 35.204 nuovi casi della variante dalla scorsa settimana, per un totale di 111.157, pari appunto ad un incremento del 46%. Una quarantina di questi casi appartengono alla cosiddetta variante Delta Plus, che si diffonde ancora più facilmente e sembra essere più resistente alle terapie.

Ma se ora la variante Delta rappresenta circa il 95% dei nuovi casi sequenziati nel Regno Unito, secondo Phe le vaccinazioni continuano ad avere un "effetto cruciale sui ricoveri in ospedale e sui decessi". Nella settimana che si è conclusa il 21 giugno, i nuovi ricoveri sono stati 514. In 304 casi si trattava di persone non vaccinate. Phe ha anche segnalato la presenza di un'ulteriore variante, la Lambda, designata come variante sotto indagine. Finora ne sono stati identificati nel Regno Unito sei casi, tutti legati a viaggi all'estero.