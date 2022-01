Covid: in Fvg 4.608 nuovi contagi e 18 decessi

TRIESTE - Martedìin Friuli Venezia Giulia su 8.478 tamponi molecolari sono stati rilevati 955 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'11,26%.

Sono inoltre 23.667 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.653 casi (15,43%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42 (+3), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 473 (+9). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella 0-19 anni con il 24,22% dei contagi, seguita dalla 40-49 (18,73%), la 50-59 (18,12%) e dalla 30-39 (15,36%). I casi positivi odierni sono dati per il 50,39% da donne.

Martedì si registrano i decessi di 18 persone, tra i 71 e i 92 anni. I decessi complessivamente sono pari a 4.425: 1.076 a Trieste, 2.143 a Udine, 835 a Pordenone e 371 a Gorizia. I totalmente guariti sono 177.262, i clinicamente guariti 726, mentre le persone in isolamento sono 62.688. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 245.616 persone: 54.399 a Trieste, 102.841 a Udine, 57.511 a Pordenone, 27.246 a Gorizia e 3.619 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di 8 unità a seguito della revisione di altrettanti test.