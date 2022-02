Covid: in Fvg 1.089 nuovi contagi e 9 decessi

TRIESTE - Mercoledì in Friuli Venezia Giulia su 17.907 test e tamponi sono state riscontrate 1.089 nuove positività al Covid 19, pari al 6,08%.

Nel dettaglio, su 5.940 tamponi molecolari sono stati rilevati 250 nuovi contagi (4,21%), su 11.967 test rapidi antigenici 839 casi (7,01%).



Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 18 (+1), mentre i pazienti in altri reparti sono 301 (-22). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La fascia d'età più colpita dal contagio è la 40-49 (18,46%), seguita dalla 50-59 (16,90%) e dalla 30-39 (14,69%). Oggi si registrano i decessi di 9 persone, tra gli 81 e i 100 anni. I decessi complessivamente sono 4.739: 1.154 a Trieste, 2.269 a Udine, 901 a Pordenone e 415 a Gorizia. I totalmente guariti sono 276.657, i clinicamente guariti 332, mentre le persone in isolamento 22.632.

Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 304.679 persone: 65.767 a Trieste, 126.493 a Udine, 73.677 a Pordenone, 34.330 a Gorizia e 4.412 da fuori regione. Il totale dei casi è stato ridotto di 2 unità a seguito di un tampone antigenico non confermato dal tampone molecolare e di un test rimosso dopo la revisione del caso.



Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate 9 positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 19 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 12 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; 2 all'Irccs Cro di Aviano. Relativamente alle residenze per anziani si registrano i contagi di 21 ospiti e 18 operatori.