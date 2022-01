Covid: In Friuli Venezia Giulia la fascia d’età scolare è la più colpita

TRIESTE - Con oltre un caso su 4 (27,49%) tra quelli registrati oggi, è la fascia d'età scolare (0-19 anni) quella più colpita dal virus.

Seguono la 40-49 anni (18,46%), la 50-59 (15,71%) e 30-39 (14,51%). Lo rileva il report quotidiano della Regione Friuli Venezia Giulia sull'andamento del contagio.



Oggi in Fvg su 34.374 test e tamponi sono state riscontrate 5.080 positività al Covid 19, pari al 14,77%. Nel dettaglio su 11.202 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.294 nuovi contagi (11,55%), su 23.172 test rapidi antigenici 3.786 casi (16,34%). Attualmente le persone in isolamento sono 65.358. Oggi si registrano i decessi di 11 persone, tra i 67 e i 93 anni.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 (stabili), mentre diminuiscono rispetto a ieri i pazienti ospedalizzati in altri reparti, 475 (-14). Secondo i dati Agenas diffusi stamani le terapie intensive in Fvg sono occupate per il 23% da pazienti Covid (media italiana 17%); gli altri reparti raggiungono invece il 38%, contro una media nazionale del 31%.

Reparti sotto stress dunque anche a causa delle assenze del personale sanitario: oggi sono state rilevate 38 positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 43 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 21 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; 4 nell'Irccs materno infantile Burlo Garofolo; tre nell'Irccs Cro di Aviano.



In difficoltà anche il sistema del tpl. Secondo i dati diffusi dall'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, a oggi in Fvg nel trasporto pubblico locale su gomma risultano assenti per malattia o per non possesso di Green pass 284 autisti su 1.396, pari a circa il 20%.



Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 254.771 persone, le vittime sono state 4.451. Nella settimana dal 19 al 25 gennaio si è registrato un aumento dei nuovi casi, secondo le rilevazioni della Fondazione Gimbe, pari al 13%.



Sempre nello stesso periodo la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Fvg è pari a 79,1% (media Italia 80,1%), a cui si aggiunge un ulteriore 4,1% (media Italia 4,1%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 76,4% (media Italia 78,8%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale - conclude la Gimbe - è pari al 5,4% (media Italia 9,1%); a cui si aggiunge un ulteriore 13,2% (media Italia 20,3%) solo con prima dose.