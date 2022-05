Covid in Friuli Venezia Giulia, 763 nuovi contagi e 8 decessi

TRIESTE - Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 7.501 test e tamponi sono state riscontrate 763 positività al Covid 19, pari al 10,17%. Nel dettaglio, su 3.738 tamponi molecolari sono stati rilevati 196 nuovi contagi (5,24%); su 3.763 test rapidi antigenici 567 casi (15,07%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 (-2), i pazienti ospedalizzati in altri reparti 160 (-11). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. La fascia d'età più colpita dal contagio è la 50-59 anni (14,68%), seguita dalla 40-49 (14,42%) e dalla 30-39 (14,42%).



Oggi si registrano i decessi di 8 persone, tra i 72 e i 95 anni. Il numero complessivo delle persone decedute da inizio pandemia ammonta a 5.032: 1.254 a Trieste, 2.371 a Udine, 952 a Pordenone e 455 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 367.760 persone: 79.865 a Trieste, 153.416 a Udine, 87.737 a Pordenone, 41.137 a Gorizia e 5.605 da fuori regione. Il totale dei casi positivi - precisa la Regione - è stato ridotto di 4 unità a seguito di 2 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi e di 2 tamponi antigenici non confermati da test molecolare.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate 8 positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 26 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 7 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; una all'Irccs materno infantile Burlo Garofolo; una all'Irccs Cro di Aviano e una all'Azienda regionale di coordinamento per la salute. Relativamente alle residenze per anziani del Fvg si registra il contagio di 25 ospiti e 10 operatori.