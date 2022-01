Covid: in Friuli Venezia Giulia 5.514 nuovi contagi e 10 decessi

TRIESTE - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 33.902 test e tamponi sono state riscontrate 5.514 positività al Covid 19, pari al 16,26%.

Un numero in aumento rispetto ai casi di ieri e lunedì: rispettivamente 4.853 e 1.757.



Nel dettaglio, su 12.061 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.423 nuovi contagi (11,80%), su 21.841test rapidi antigenici 4.091 (18,73%). Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 42 e gli ospedalizzati in altri reparti calano a 432 (-4).



In entrambi i casi si segnala che sono stati conteggiati tutti i pazienti positivi al Covid ricoverati sia per il virus che per altre patologie. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è la 0-19 (24,25%) seguita dalla 40-49 (18,24%), la 50-59 (16,96%), la 30-39 (15,38%) e, infine, la 20-29 (10,59%). Oggi si registrano i decessi di 10 persone, tra i 58 e i 91 anni.



Le vittime complessivamente ammontano a 4.374: 1.057 a Trieste, 2.127 a Udine, 828 a Pordenone e 362 a Gorizia. I totalmente guariti sono 161.169, i clinicamente guariti 700, mentre le persone in isolamento sono 53.429. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 220.146 persone: 49.887 a Trieste, 92.301 a Udine, 50.057 a Pordenone, 24.594 a Gorizia e 3.307 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di 68 unità a seguito della revisione di altrettanti test.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate 36 positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 40 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 14 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; una nell'Azienda regionale di coordinamento per la salute; 11 nell'Irccs materno-infantile Burlo Garofolo; due nel Cro di Aviano. Infine, relativamente alle residenze per anziani del Fvg si registra il contagio di 51 ospiti e di 48 operatori.