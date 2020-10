Covid, Francia verso il lockdown. Dovrebbe durare un mese

Dovrebbe entrare in vigore giovedì a mezzanotte un nuovo lockdown in Francia. Lo riporta l'emittente 'Bfmtv', spiegando che la decisione dovrà essere confermata oggi dal governo. Il lockdown, secondo la tv, dovrebbe durare un mese ed essere meno rigido del precedente. questa sera sera alle 20 è previsto un discorso del presidente Macron alla nazione.

Sono 33.417 i nuovi casi di coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 523, di cui 288 in ospedale e 235 in case di riposo. I dati del bollettino giornaliero delle autorità sanitarie portano a 1.198.695 il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia, mentre i morti salgono a 35.541